Nadat politie meer dan duizend bestuurders beboet: Halle past signalisatie in de buurt van Sportoase aan Bart Kerckhoven

14 juni 2019

09u42 0 Halle Het Halse stadsbestuur brengt extra wegmarkeringen aan op de Graankaai en Nederhem in Halle. Automobilisten parkeerden er fout aan de oude brandgang naar het zwembad Hallebad en reden er te vaak in de verkeerde richting door de eenrichtingsstraat. In heel wat gevallen hadden de bestuurders zelfs niets door.

De politie stelde vast dat ze de voorbije maanden wel heel vaak mensen moest beboeten in de buurt van Sportoase Hallebad. Liefst 950 GAS-boetes werden er op een jaar tijd alleen al uitgeschreven voor foutparkeerders. Een strook op de hoek van Nederhem en de Graankaai bleek enorm populair bij pendelaars, ondanks het feit dat er wel degelijk een parkeerverbod aangeduid is met verkeersborden. De agenten die er patrouilleren kunnen er dagelijks mensen op de bon slingeren omdat ze de verbodsborden negeren. De strook was lange tijd een brandgang naar Hallebad voor de brandweer en andere hulpdiensten. De gemeenteraad besliste nu om het parkeerverbod op de grond te laten schilderen en aan de overkant elf parkeervakken aan te brengen. Daar kan dus binnenkort veilig worden geparkeerd. De brandgang is intussen wel verplaatst, maar het verbod aan de kant van het plein blijft wel bestaan om de openheid van het plein te bewaren.

Een ander probleem bleek het eenrichtingsverkeer te zijn dat werd ingevoerd. Vanaf Nederhem mag het verkeer namelijk niet meer richting de rotonde van het sas rijden. Tijdens controles schreef de politie er het afgelopen jaar 150 onmiddellijke inningen uit. Volgens de politie waren er onder hen heel wat bestuurders die zich niet eens bewust waren van de overtreding. Dat komt omdat jarenlang iedereen er gewoon was om rechtdoor te mogen rijden en omdat men om naar rechts te rijden een verhoogd fietspad moet oprijden. Er staan ook wagens van de éénrichting links geparkeerd zodat er verwarring ontstaat. Hier is nu beslist om de lijn van de bocht op de grond te schilderen zodat het duidelijk is dat er niet rechtdoor mag worden gereden. Het verkeersbord zal ook lager worden opgehangen zodat bestuurders het sneller opmerken.