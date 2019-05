Nachtje uitgaan in stadscentrum eindigt in rechtbank: 1.600 euro boete en maand rijverbod Tom Vierendeels

27 mei 2019

13u51 0 Halle “Ik ben 23 jaar en ik ben superman.” De Halse politierechtbank was niet mals voor een jongeman die onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte. Bovendien zat er een nog een passagier in het voertuig.

Het ongeval gebeurde op 1 juli van vorig jaar. Het duo was naar een danscafé in het centrum van Halle getrokken om vervolgens naar huis te rijden. “Het was vooral de passagier die mijn cliënt pushte om hem thuis af te zetten”, klonk het bij de advocaat. De beklaagde reed overigens met de wagen van zijn moeder. “Uiteindelijk botsten ze tegen de signalisatie rond een put in het wegdek. De schade was groot en mijn cliënt moet 10.000 euro uit eigen zak betalen aangezien de omnium niet tussenbeide komt.” De rechter had geen enkel begrip voor de situatie. “Je gaf zelf aan zeven pinten en een Mojito gedronken te hebben”, klonk het. “En toch kruip je nog achter het stuur met het idee ‘ik ben 23 jaar en ik ben superman’. Het doet denken aan een ander verkeersongeval waarbij de inzittenden van de wagen van hetzelfde café kwamen, maar hierbij was er wel sprake van een dodelijke afloop...” De jongeman kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een maand rijverbod. Als hij zijn rijbewijs terug wil moet hij eerst slagen voor de medische en psychologische testen.