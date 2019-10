Na klopjacht in Lembeekse velden: Inbreker die opgepakt werd blijkt 20-jarige man Bart Kerckhoven

29 oktober 2019

12u02 36 Halle De inbreker die de politie maandagavond kon inrekenen na een inbraak op de Edingensesteenweg in Lembeek blijkt een 20-jarige te zijn.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft meer details gegeven over de grote klopjacht die maandag plaatsvond in Lembeek. Die begon na een inbraak in een woning. “Een familielid van de bewoner had een verdacht voertuig zien staan voor de woning”, vertelt woordvoerster Sabine Lievens. “Daarop werd iets na 18 uur de politie verwittigd, met de melding dat de verdachten wellicht nog binnen in de woning waren.”

De politie kwam ter plaatse en kon effectief twee mannen betrappen toen die van achter de woning kwamen. Het duo nam de vlucht. Eén van hen kon, ondanks een zoektocht met politiehelikopter en speurhond, niet meer gevonden worden. De andere verdachte die men wel nog kon oppakken is een 20-jarige man. Hij werd dinsdagvoormiddag verhoord.