Na het faillissement: volkstoeloop op totale uitverkoop bij Dem's Fashion

14 november 2019

16u04 5

Het gespecialiseerde veilinghuis Moyersoen is gestart met de totale uitverkoop van kleding in de winkel van Dem’s Fashion in de Basiliekstraat. De bekende handelszaak werd op 15 oktober failliet verklaard. Het was donderdag meteen drummen in de winkel, want alle spullen werden afgeprijsd tot de helft van de oorspronkelijke prijs en dat lokte heel wat koopjesjagers. Wie iets kocht moest wel geduld oefenen, want aan de kassa stond al snel een lange rij aan te schuiven om af te rekenen. De uitverkoop gaat nog door op vrijdag 15 en zaterdag 16 november van 8 uur tot 17 uur en wordt ook de week nadien hernomen als er dan nog kleding in de rekken ligt.