Na eerste oproep Toernee Invitee: Gastgezinnen bieden al 120 mensen een eetplaats aan (maar aanmelden kan nog steeds) Bart Kerckhoven

13 november 2019

10u03 0 Halle Voor het nieuwe eetconcept Toernee Invitee dat georganiseerd wordt tijdens Toernee Mondi’Alle op zaterdag 30 november hebben zich al negentien gastgezinnen aangemeld die samen 120 mensen een eetplaats aanbieden. Een zitje reserveren aan de huistafel kan al, maar ook gastgezinnen mogen zich nog aanbieden.

Een nieuwe editie van restaurant De Steunzool komt er dit jaar niet maar de mensen achter het initiatief pakken eind november voor het eerst uit met de Toernee Invitee waarbij bezoekers van Toernee Mondi’alle uit eten gaan bij mensen thuis. Wie het wil uitproberen moet wel vooraf reserveren en dat kan tot 26 november.

“Intussen hebben 19 gezinnen zich als gastgezin aangemeld en samen bieden zij 120 eetplaatsen aan”, laat de organisatie weten. “Via de website kan je alle locaties verkennen en kiezen op welke locatie jij mee aan tafel wilt schuiven. De kookploeg van Toernee Invitee zorgt voor het eten zodat iedereen zorgeloos kan tafelen en met elkaar in verbinding kan gaan.”

De maaltijd bestaat uit aperitiefhapjes, een pompoensoep als voorgerecht, een hoofdgerecht naar keuze en dessert. Het dessertenbuffet wordt aangeboden in de Oude Post samen met een exclusief concert zodat je van daaruit makkelijk kan overgaan naar het feest in de binnenstad zelf. Voor het hoofdgerecht kan je kiezen uit ‘avontuurlijk exotisch’ met Thaise Curry of ‘authentiek klassiek’ met een Lasagne van verloren groenten. Je betaalt 16 euro voor een volwassene of 10 euro voor een kind en dit omvat het volledige menu. Alle info en reservaties kan je hier vinden.