Na dodelijk ongeval voert Fietsersbond in Halle actie: “We willen iedereen wakker schudden” Bart Kerckhoven

25 september 2020

11u10 0 Halle De Halse afdeling van de Fietsersbond voert komende zondag actie om aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers in de stad. De actie komt er na het dodelijk ongeval De Halse afdeling van de Fietsersbond voert komende zondag actie om aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers in de stad. De actie komt er na het dodelijk ongeval waarbij een jonge fietser stierf in Zwevezele . “We hebben veilige fietsroutes nodig naar en rond alle scholen van de stad.”

De organisatie roept fietsers op om op zondag met de fiets naar de Grote Markt te komen en er om 11 uur een minuut lang de fietsbel te laten rinkelen. Nadien volgt dan een minuut stilte. De Fietsersbond vraagt wel duidelijk om de coronaregels te respecteren en een mondmasker te dragen.

We zijn blij met de aandacht voor fietsers en de introductie van de fietszone in ons centrum. Maar we vragen nu aandacht voor veilige fietsroutes naar en rond alle scholen in Halle. In het belang van onze meest kwetsbare weggebruikertjes. Lesley De Cruz, voorzitster Fietsersbond Halle

“Sinds we op 1 september blij zijn dat we terug naar school kunnen fietsen, stellen we in Halle vast dat het opnieuw bijzonder druk is, zowel onderweg naar, als in de schoolomgevingen”, klinkt het. “Een drukke mix van openbaar vervoer, heel veel auto’s en helaas ook erg veel werfverkeer. We willen met onze actie iedereen wakker schudden: het dramatische ongeval in Zwevegem waarbij een 12-jarig meisje op honderd meter van de schoolpoort onder een vrachtwagen belandde is geen ver-van-ons-bed gebeurtenis. Ook hier doen er zich elke dag gelijkaardige gevaarlijke situaties voor.”

Systeemfout

De Fietsersbond heeft een duidelijke boodschap. “Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn”, aldus voorzitter Lesley De Cruz. “Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen. Aan alle betrokken overheden en administraties: maak werk van een veilige infrastructuur en probeer vrachtverkeer en werfverkeer buiten de schoolomgeving te houden tijdens de schoolspits. We zijn blij met de aandacht voor fietsers en de introductie van de fietszone in ons centrum. Maar we vragen nu aandacht voor veilige fietsroutes naar en rond alle scholen in Halle. In het belang van onze meest kwetsbare weggebruikertjes.”