Na de wateroverlast: Halle zal investeren in ‘flexibele waterdijken’ Bart Kerckhoven

06 juni 2019

21u14 0 Halle Het Halse stadsbestuur gaat op korte termijn investeren in flexibele waterdijken. Bij zware regenbuien zou het water van hoger gelegen delen opgehouden kunnen worden om zo in de benedenstad overstromingen te voorkomen. Woensdagavond liepen verschillende handelszaken in het centrum nog onder na een wolkbreuk.

Het stadsbestuur blikt in een persbericht donderdagavond terug op de watersnood van de avond voordien. “Het uitzonderlijk hevige onweer veroorzaakte woensdagavond op tal van plaatsen in ons land wateroverlast”, klinkt het. “Zo kreeg de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West in totaal maar liefst 150 oproepen voor ondergelopen straten en kelders. Ook in het centrum van Halle bleven de problemen niet uit, ondanks het vernieuwde rioleringsstelsel en het nieuwe bufferbekken in de Basiliekstraat. En ook in Lembeek werden verschillende inwoners getroffen door wateroverlast.”

Het stadsbestuur betreurt zelf dat de gedane investeringen de wateroverlast niet konden voorkomen. “Onderzoek heeft aangetoond dat de bufferbekkens in de binnenstad tijdens de neerslag woensdagavond gefunctioneerd hebben zoals het hoort”, aldus het stadsbestuur. “De wateroverlast in de Basiliekstraat en de Maandagmarkt is immers ontstaan na de regenbui, toen het regenwater van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg richting het centrum stroomde. Dat zorgde voor een uitzonderlijke hoeveelheid water, die het rioleringsstelsel in het centrum niet in één keer kon slikken, waardoor het water naar omhoog kwam. Op verschillende plaatsen werden overdag preventief zandzakjes verdeeld, maar dit heeft niet kunnen verhinderen dat verschillende handelaars toch nog met de voeten in het water stonden.

Halle wil de komende maanden extra infrastructuurwerken laten uitvoeren maar in afwachten wil het wel investeren in flexibele waterdijken. “Op die manier kan het water op risicovolle plaatsen bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden en proberen we te voorkomen dat het water binnenstroomt in woningen of winkels. Uiteraard zal dit ook niet alle ellende kunnen voorkomen. Maar wanneer het KMI code geel of oranje aankondigt, kunnen we op cruciale plaatsen in onze stad deze mobiele dijken preventief plaatsen. Zo zijn we als stad beter voorbereid op de driften van onze weergoden”, besluit het stadsbestuur.