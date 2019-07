Na de interpellatiezitting vorige week… Politici op werkbezoek in Nederhemwijk Bart Kerckhoven

03 juli 2019

Vorige week trokken de bewoners van de wijk Nederhem nog naar de eerste interpellatiezitting ooit die het stadsbestuur organiseerde voor de gemeenteraad maar maandagavond zakten de politici af naar de wijk om de situatie ter plaatse te bekijken. De bewoners klagen onder ander over parkeerproblemen in en rond de Ronde Meers en hopen dat het stadsbestuur enkele van de voorstellen ter harte neemt. Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) vond de wandeling alvast nuttig. “Het leek me een logisch verlengstuk van de interpellatie die de bewoners deden”, aldus Vandenbroecke. “Het leek me ook logisch dat de mensen de ruimte kregen om bepaalde problematieken toe te lichten. Ik heb goed geluisterd en waar kan zullen we rekening houden met de grieven als die het algemeen belang dienen.”