N-VA wil historische panden beter beschermen: "Inventaris is verouderd” Michiel Elinckx

12 september 2019

17u15 0 Halle N-VA Halle vindt dat er een nieuwe inventaris van historische panden moet komen. Daarnaast wil de partij de gebouwen, in samenspraak met eigenaar, beter beschermen. Het stadsbestuur is het voorstel genegen, maar wil eerst alle details uitwerken.

N-VA zette het agendapunt op de voorbije gemeenteraad. Raadslid Rogier Lindemans (N-VA) kan zich niet vinden in de huidige inventaris. “Meer dan 20 jaar geleden werd het boek ‘Halle 434' uitgegeven met een inventaris met de historisch waardevolle huizen van Halle”, aldus Lindemans. “Ondertussen zijn een deel van de opgenomen panden al verdwenen en blijken ook andere panden bedreigd met afbraak. Daarnaast is de inventaris niet enkel al verouderd, maar hij gaat ook maar enkel over het stadscentrum.”

Externe partner

Raadslid Lindemans stelt daarom voor om werk te maken van een nieuwe inventaris. “In samenwerking met een externe partner kan de stad Halle een nieuwe inventaris opstellen van de aanwezige waardevolle panden. Deze keer moet de inventaris het hele grondgebied bedekken, niet enkel het stadscentrum. Op basis van die inventaris kan een beleidsplan uitgestippeld worden om de historische panden beter te beschermen of te herwaarderen - in samenspraak met de eigenaars.”

Prijskaartje?

Het Halse stadsbestuur vroeg om niet te stemmen over het agendapunt. Schepen Marijke Ceunen (Groen) is voorstander van de opmaak van een nieuwe inventaris. “Maar we moeten eerst weten wat de kost is en welke doelstellingen zo’n inventaris moet hebben”, zegt schepen Ceunen. “We willen eerst andere stappen ondernemen, zoals de bevraging van commissies en adviesraden. Daarna bekijken we wat de mogelijkheden zijn. We zijn het dus eens met N-VA, maar gaan geen overhaaste beslissingen nemen. Aan zo’n nieuwe inventaris hangt een prijskaartje vast en dat moet dus in de meerjarenplanning komen.”

Werkgroep Oud Halle

Ghislain Stas, coördinator van de werkgroep Oud Halle, verzette zich in het verleden tegen de sloop van historische gebouwen. Zo ging het café ‘De Halse Zwaluw’ in 2017 tegen de vlakte. Nochtans stond het pand gecatalogeerd als ‘waardevol gebouw’. De werkgroep was niet tevreden met de afbraak, maar is ook niet echt voorstander van een nieuwe inventaris voor de historische kern van Halle. “De inventaris werd indertijd opgemaakt door het Sint-Lucas Archief”, aldus Stas. “Het was een degelijk en grondig werk , opgemaakt door professor Linda Linda Van Santvoort en architect Guido Picalausa. Bij mijn weten werden er een vijftal gebouwen afgebroken. Een nieuwe inventaris opmaken in de historische kern is volgens mij dan ook niet nodig. Het zou wél interessant zijn om inventaris op te maken van de gebouwen in groot-Halle.”