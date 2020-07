N-VA vraagt afschaffing van promotaks in coronajaar: “Gemiste kans om handelaars extra zuurstof te geven” Bart Kerckhoven

06 juli 2020

14u33 0 Halle Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) vindt het jammer dat het stadsbestuur de promotaks in dit ‘coronajaar’ toch zal innen bij de handelaars. Volgens hem moet de promotaks ook herbekeken worden. Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) weerlegt de kritiek. “We hebben al heel wat steunmaatregelen genomen voor de handelaars”, zegt Servé.

Met de promotaks worden activiteiten georganiseerd om Halle als winkelstad te promoten. “Een gemiste kans om de lokale handelaars extra zuurstof te geven” vindt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “Het is onlogisch dat andere taksen tijdens de periode van de lockdown wel kunnen worden kwijtgescholden maar dat deze niet te verwaarlozen belasting toch volledig wordt geïnd.”

Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) stelt dat er al heel wat andere maatregelen getroffen zijn om de handelaars zuurstof te geven. “Verschillende andere belastingen zijn wel afgeschaft en we organiseren heel wat extra initiatieven om hen te helpen”, zegt Servé. “In het herstelplan van de stad is daar speciale aandacht voor. De promotaks bleef wel behouden omdat die taks volledig terugvloeit naar de handelaars zodat zij er acties mee kunnen organiseren. Bovendien moeten we ook afwegingen maken. Je kan niet zomaar alles kwijtschelden want dan moet er elders weer geschoven worden met budgetten.”

Verzet bij handelaars

Pletincx vindt dat de promotaks dringend herbekeken moet worden. “Sinds de uitbreiding van de promotaks naar de Halse invalswegen neemt het verzet bij de handelaars tegen deze belasting ook toe”, aldus Pletincx. “Enkelen tekenden zelfs bezwaar aan bij het college tegen de betaling van deze taks. Voornaamste reden voor de bezwaren is het lage terugverdieneffect. De evenementen die worden georganiseerd beperken zich vaak tot het centrum en sluiten een deel van de handelaren die niet tot het centrum behoren maar die financieel wel bijdragen uit.

Servé relativeert die kritiek. “Drie handelaars tekenden bezwaar aan en twee van hen hebben hun zaak voor het college bepleit”, zegt hij. “Het gaat om handelaars die op de Brusselsesteenweg gevestigd zijn, net buiten het promotiegebied. Ik doe vooral een oproep naar alle handelaars die zich geroepen voelen om zich kandidaat te stellen om te zetelen in het bestuur van de Verenigde Handelaars van Halle. Dan krijgen ook zij mee zeggenschap over de organisaties van de vereniging en de besteding van de budgetten. Maar dat het verzet tegen de promotaks toeneemt is overdreven.”