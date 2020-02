N-VA tevreden over komst ondergrondse parking: “We lopen achter!” Bart Kerckhoven

15 februari 2020

17u20 6 Halle De Halse oppositiepartij N-VA reageert tevreden over de komst van minstens één De Halse oppositiepartij N-VA reageert tevreden over de komst van minstens één ondergrondse parking in de stad. “Halle heeft op dit vlak immers een hoognodige inhaalbeweging nodig”, klinkt het. “Heel wat steden zijn al lang deze weg ingeslagen en plukken daar nu de vruchten van.”

De partij vindt het wel vreemd dat er over de ondergrondse parking in het meerjarenplan met geen woord werd gerept. “Dit werd in december door onze fractie opgemerkt. Nu, nog geen twee maanden later, komen ze naar buiten met een communicatie”, zegt gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA).

N-VA betreurt wel dat de piste voor een bijkomende parkeerlaag voor de druk gebruikte parking De Gooikenaar definitief is afgevoerd. “Ons voorstel om te onderzoeken of een ondergrondse parking onder het Oudstrijdersplein haalbaar is, werd niet weerhouden”, aldus Demuylder. N-VA kondigt verder aan om het idee om bovengronds een beperkte projectontwikkeling mogelijk te maken nauwlettend op te volgen.