N-VA protesteert tegen nieuwe verkaveling in Essenbeek: “Project bedreigt de leefbaarheid en het landelijk karakter” Bart Kerckhoven

05 augustus 2020

11u27 1 Halle De Halse oppositiepartij N-VA roept het schepencollege van Hall op om een aanvraag voor een omgevingsvergunning van een West-Vlaamse projectontwikkelaar te weigeren. Die wil in Essenbeek een nieuwe verkaveling realiseren. N-VA roept zelfs op om net als in de buurgemeenten een bouwstop in te voeren.

Ontwikkelaar Hyboma wil een woning slopen om dan zo tussen De Floere en de Warandeberg een nieuwe verkaveling van negentien loten in te plannen. Buurtbewoners verzetten zich eerder al eens tegen de plannen maar Hyboma diende opnieuw een aanvraag in bij het schepencollege om een omgevingsvergunning te krijgen. Het openbaar onderzoek daarover is dinsdag afgelopen. N-VA diende op de valreep zelf nog een bezwaarschrift in. “Deze verkaveling legt een enorme druk op de leefbaarheid en het landelijke karakter van Essenbeek”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “Het wordt nu al dagelijks geteisterd door mobiliteitsproblemen. De projectontwikkelaar wil er negentien woningen bouwen met een optie voor een extra zeven tot een totaal van zesentwintig woningen. Momenteel telt de buurt ongeveer 1.500 inwoners. Door het project zou Essenbeek vlot 100 inwoners extra krijgen. Dat is in één klap een toename van wel 7 procent voor de wijk en 3.5 procent voor heel Essenbeek. Halle kende tussen 2009 en 2019 al een groei van 9,3%, vele malen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Wanneer is de grens van de bouwwoede in Halle bereikt?”

Bouwstop

N-VA pleit er nu voor dat de stad Halle net zoals de omliggende gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werk maakt van een bouwstop van nieuwe verkavelingen. “Tot heden heeft het bestuur steeds de boot afgehouden, terwijl de buurgemeenten wel zijn overgaan tot deze slimme beslissing”, zegt Pletincx. “Hierdoor riskeert de bouwtoename in Halle alleen maar groter te worden, tenzij het stadsbestuur dezelfde keuze maakt als de omliggende gemeenten. We roepen het stadsbestuur op deze kans te grijpen en dit binnengebied te redden van verkaveling”, besluit Sven Pletincx.

