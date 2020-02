N-VA overweegt procedure bij Raad van State tegen dading vijver Essenbeek Bart Kerckhoven

25 februari 2020

Oppositiepartij N-VA geeft zich nog niet gewonnen in het dossier over de dading die de stad met de ontwikkelaar afsloot over de vijver van Essenbeek. De gouverneur verwerpt de klacht van N-VA tegen de gemeenteraadsbeslissing. "We overwegen alsnog naar de Raad van State te stappen", zegt gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA).

Demesmaeker en partijgenote Nelly Lanis dienden de klacht in bij de gouverneur nadat de dading in november op de agenda van de gemeenteraad werd gezet en werd goedgekeurd door de meerderheid. ““De gouverneur is duidelijk”, zegt Demesmaeker die de gouverneur uit de beslissing citeert. “We lezen: ‘De gemeenteraad beslist normaalgezien eerst principieel over het al dan niet aangaan van een dading voordat de onderhandelingen worden opgestart. Ik zal het bestuur verzoeken hier in de toekomst rekening mee te houden.’ Met andere woorden: het stadsbestuur van Halle heeft het spel niet correct gespeeld, maar de provinciegouverneur ziet de fout door de vingers.”

Gemeenteraadslid Nelly Lanis is van dezelfde mening. “De provinciegouverneur tikt het stadsbestuur op de vingers, maar verwerpt niettemin onze klacht”, zegt Lanis. “De burgemeester noemt dit nu een ‘overwinning voor de Essenbekenaren’. Dat is een slag in het gezicht van de vele Essenbekenaren die zich jaren hebben ingezet voor het Comité Red de Vijver’.”

Demesmaeker laat nog weten dat N-VA de strijd wellicht niet opgeeft. “We overwegen om alsnog naar de Raad van State te stappen om een schorsing of nietigverklaring van deze dading te vragen”, zegt Demesmaeker.