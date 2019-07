N-VA kritisch over sloop van villa voor ‘zoveelste banale appartementsgebouw’ Bart Kerckhoven

16 juli 2019

11u22 2 Halle Oppositiepartij N-VA roept het stadsbestuur op om geen vergunning af te leveren voor de sloop van een villa op de Villalaan. Die villa moet wijken voor de bouw van tweeëntwintig appartementen. “Het is het zoveelste mooie gebouw in Halle dat dreigt te verdwijnen door de ongebreidelde bouwwoede”, aldus N-VA.

Een ontwikkelaar diende een vergunninsgaanvraag in voor het nieuwe woonproject in de Sint-Rochuswijk en op sociale media roerden zich al heel wat tegenstanders. “We steunen de buurt in hun verzet tegen de plannen”, zegt gemeenteraadsleden Rogier Lindemans (N-VA) “Er dreigt niet alleen een mooie art-decovilla te verdwijnen, maar ook de ruime tuin er rond moet wijken voor beton. Dat enkel de mooie ingangspoort behouden blijft, is haast lachwekkend. Ook collega-gemeenteraadslid Sven Pletincx reageert kritisch. “En dit alles enkel voor het zoveelste banale grote appartementsgebouw in onze stad”, zegt Pletincx. “We roepen daarom het stadsbestuur dan ook op om de plannen niet goed te keuren.” De partij vreest dat ook dat de de mobiliteitsproblemen en de parkeerdruk in de Sint-Rochus-wijk nog zullen toenemen. Rogier Lindemans vindt dat waardevolle gebouwen die niet geklasseerd zijn beter moeten beschermd worden tegen afbraak. Hij wil op de gemeenteraad daarover alvast het debat openen.