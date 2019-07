N-VA Halle voorstander van brug voor alle verkeer op Drasop Bart Kerckhoven

08 juli 2019

11u22 0

De Halse oppositiepartij N-VA is het niet eens met het schepencollege over de toekomst voor de afgesloten brug op Drasop in Buizingen. Het college liet het Agentschap Wegen en Verkeer weten dat het voorkeurscenario voor de stad een nieuwe brug over de Brusselse Ring is die voor voetgangers en fietsers toegankelijk is waarbij enkel in uitzonderlijke gevallen ander verkeer over mag. Bij N-VA vinden ze dat een slechte beslissing. ““Drasop is een belangrijke verbinding tussen Lembeek, Essenbeek en Buizingen”, aldus gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA). “Nu deze brug is afgesloten moet dat verkeer via heel drukke Sint-Rochuswijk. Ook voor Krabos en Kesterbeekbos is een brug die enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers geen oplossing. Sinds het afsluiten van de brug over de Ring hebben deze straten te maken met een enorme toename van het sluipverkeer. Extra maatregelen zullen hier noodzakelijk zijn en het duurt steeds maanden alvorens men een beslissing kan nemen.”

LEES OOK: Halle kiest voor nieuwe brug over Drasop (die enkel toegankelijk zou zijn voor voetgangers en fietsers)