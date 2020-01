N-VA dient klacht in tegen overeenkomst tussen stadsbestuur en ontwikkelaar over vijver Essenbeek sloot Redactie

13 januari 2020

Oppositiepartij N-VA dient klacht in bij het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur tegen het akkoord dat de stad afsloot met ontwikkelaar NJA over de vijver van Essenbeek. Die overeenkomst is een compromis tussen beide partijen na jarenlange juridische procedures. N-VA ziet dat akkoord helemaal niet zitten en stemde ook al tegen toen het op de gemeenteraad besproken werd. “Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, sloot het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor”, aldus gemeenteraadslid Nelly Lanis (N-VA). “Men heeft de gemeenteraadsleden informatie achtergehouden. Dit schendt de principes van behoorlijk bestuur. We vragen dan ook aan de hogere overheid om de gemeenteraadsbeslissing over het bouwproject aan de vijver van Essenbeek te vernietigen.”

