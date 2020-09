Muzikant die bekend was in heel Europa krijgt erkenning in eigen stad Bart Kerckhoven

27 september 2020

21u16 0 Halle Een cellist die in zijn tijd in heel Europa bekend was krijgt eindelijk ook in eigen stad erkenning. Edouard Jacobs krijgt een nieuwe straat in de Sint-Rochuswijk naar zichzelf vernoemd, bijna 120 jaar na zijn dood.

In Halle kent iedereen intussen cellovirtuoos Adrien François Servais maar er zijn nog meer inwoners die dus naam en faam maakte met het instrument. Edouard Jacobs werd geboren in Halle op 9 februari 1851 en overleed in 1925 in Elsene na een rijkgevulde carrière. “Hij was in Halle actief in het kerkorkest, in de Halse Harmonie, in het koor Roland de Lattre en in het symfonisch orkest Cercle Servais”, aldus Peter François van de vzw Servais. “Jacobs volgde in het Conservatorium van Brussel les bij de cellisten Gustave Libotton en Joseph Servais, beiden oud-leerlingen van Hallenaar François Servais. Jacobs zou uiteindelijk zelf 44 jaar cello doceren in het Brusselse Conservatorium. Cellisten kwamen van over de hele wereld speciaal bij hem studeren. Zijn invloed op de Belgische Celloschool is niet te onderschatten. Verschillende pedagogische cellowerken zijn ook aan Jacobs opgedragen.”

Maar Jacobs trek net als Servais ook op tournee in Europa. “Hij gaf talloze concerten in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland en ging tussen 1892 en 1904 haast elk jaar naar Rusland. In eigen land trad hij veelvuldig op als cellist, gambist en zanger”, aldus François. “Omwille van zijn grote verdiensten verleende koning Albert I Edouard Jacobs de titel van Commandeur in de Kroonorde. De Duitse keizer benoemde hem tot officier in de Orde van de Rode Adelaar en van de Russische Tsaar kreeg hij de onderscheiding van ridder van St.-Anna. En nu eert zijn geboortestad hem met een straatnaam.”

De straat die zijn naam krijgt is nog maar pas aangelegd in een nieuwe verkaveling tussen de Wielewaallaan en de Eugène Ysayestraat. De gemeenteraad keurde de straatnaam goed op de voorbije gemeenteraad.