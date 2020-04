Muziekfestival Skallyfest trekt naar Laekelinde voor uitgestelde editie Bart Kerckhoven

10 april 2020

12u00 0 Halle Het muziekfestival Skallyfest is door de coronacrisis uitgesteld naar oktober en zal niet in Halle maar in Sint-Pieters-Leeuw plaatsvinden. “We bleven hopen dat het festival zou kunnen doorgaan, maar het lijkt ons onverantwoord om het wel te doen”, klinkt het bij de organisatoren.

Skallyfest moest normaal plaats vinden eind mei op de campus van het Heilig Hart&College maar omdat het onduidelijk is of er dan al festivals kunnen doorgaan nam de organisatie de beslissing om een alternatief uit te werken. “Het festival gaat door in een iets andere vorm”, luidt het in een persbericht. “We verwelkomen iedereen op 2 en 3 oktober in zaal de Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw waar onze fantastische line-up te bewonderen zal zijn.”

De aangekochte tickets blijven geldig en kaarten kunnen nog steeds gekocht worden via deze link. Op Skallyfest 2020 treden op vrijdag 2 oktober onder andere Charlie Bit My Finger, Sister May en Chump op. Op zaterdag 3 oktober zijn Bizkit Park, Lenght Of Time en anderen geprogrammeerd.