Muziek van Hallenaar Servais weerklonk in de mooiste concertzalen van Parijs Bart Kerckhoven

04 november 2019

10u54 0 Halle Wie de muziek van de bekendste componist en muzikant van Halle wil ontdekken kan eind november in ’t Vondel terecht. Het Universitair Symfonisch Orkest van de Katholieke Universiteit van Leuven brengt dan een celloconcerto van de man. Het orkest trad met hetzelfde programma net op in Parijs.

Het Universitair Symfonisch Orkest van de KULeuven is net terug van de trip naar de Franse hoofdstad. Daar gaf het drie uitvoeringen van het Celloconcerto in si klein van Hallenaar François Servais. Solist was Didier Poskin en dirigent Edmond Saveniers leidde het zeventigkoppige orkest in goede banen.

Het eerste concert vond plaats op 29 oktober in de prachtige zaal van de Fondation Biermans-Lapôtre in de Cité Universitaire, op initiatief van de Vlaamse delegatie in Parijs. Op 30 oktober was het studentenorkest te gast in de Sorbonne Université, en op 31 oktober in de Eglise Saint-Christophe de Javel. Ook de Ode aan Debussy van Frits Celis en de Symfonie nummer 2 van Aleksandr Borodin stonden op het programma. Maar wie Parijs miste heeft dus nog de kans in Leuven op 7 en 8 november en ook in Halle op 22 november. Het USO is dan te gast op het vijfentwintigste Servaisconcert op vrijdag 22 november om 20 uur in cultureel centrum ‘t Vondel. Kaarten voor dat concert zijn beschikbaar via www.vondel.be of 02/365.98.27.