Munten, sieraden, scherven uit veertiende eeuw en... twee brouwerijen: Bouwwerf Arkenvest nog even grote speeltuin voor archeologen Bart Kerckhoven

05 juni 2019

16u50 0 Halle De grote bouwwerf langs de Arkenvest in Halle is nog even één grote speeltuin voor archeologen. Floris Beke en zijn collega’s van RAAP ontdekten de resten van twee brouwerijen maar halen ook munten, sieraden en scherven uit de veertiende eeuw boven. “Het is uitzonderlijk dat we in zo’n groot gebied binnen de oude omwalling aan de slag kunnen”, zegt archeoloog Beke.

Het stadsdeel langs de Arkenvest geeft stilaan geheimen uit een ver verleden prijs. ION Construct bouwt langs de straat een nieuw woon- en winkelproject maar de grondwerken worden eerst wel begeleid door een team van archeologen. “We zijn enthousiast”, zegt archeoloog Floris Beke van archeologiebureau RAAP. “We mogen een uitzonderlijk groot gebied onderzoeken en dat net binnen de oude omwalling. We weten dat hier wel wat bedrijvigheid was door de eeuwen heen. Zo onderzochten we al de resten van twee brouwerijen uit de negentiende en zeventiende eeuw.”

Maar de archeologen graven nog dieper in de tijd terug en hebben al bakken vol potscherven, glas en ook munten en sieraden verzameld. Die vondsten worden proper gemaakt en geïnventariseerd om nadien verder onderzocht te worden.

De grondlagen worden minutieus bestudeerd. Zo kan een laag houtskool wijzen op een afgebrand gebouw dat dan weer gelinkt kan worden aan een belegering. We vinden zelfs planten terug. Zelf schakelen we dan ook nadien specialisten in om ons verder te helpen in het ontrafelen van de geschiedenis Floris Beke

“Die stukken gaan al terug tot de veertiende eeuw. Dat zijn de late middeleeuwen. We kunnen zo het verhaal vertellen van wat er hier in die periode gebeurde. We weten al dat het ooit landbouwgebied was maar ook sporen van ambachten kunnen we vinden. Wat het verhaal wordt weten we op dit moment nog niet. De Zenne liep hier langs en is volgens omwonenden in de jaren zestig verlegd. Dat die brouwerijen hier destijds gevestigd waren hoeft dan ook niet te verbazen. Een brouwerij heeft watertoevoer nodig. Voor ons verder onderzoek kunnen de watergreppels die we in kaart brengen belangrijke informatie bieden. De grondlagen worden minutieus bestudeerd. Zo kan een laag houtskool wijzen op een afgebrand gebouw dat dan weer gelinkt kan worden aan een belegering. We vinden zelfs planten terug. Zelf schakelen we dan ook nadien specialisten in om ons verder te helpen in het ontrafelen van de geschiedenis. Een botanicus kan ons dan bijvoorbeeld helpen met de planten.”

Termijn afgesproken

De funderingen van de oude brouwerijen zijn intussen weggegraven en de mensen van RAAP zijn nog even aan de slag op de site om nog meer vondsten te doen. “We blijven natuurlijk niet verder graven”, zegt Beke. “Met de bouwheer is een termijn afgesproken en daar houden we ons aan. We weten nu al dat er in de grond nog vondsten zitten die minstens tot de twaalfde eeuw terug gaan. Maar dat is voor de volgende generaties archeologen. Wat in de grond zit kan perfect bewaard blijven. In onze nota’s maken we daar melding van zodat de mensen over honderd jaar al een beeld hebben van wat ze kunnen vinden op deze plaats wanneer er zich nog eens kans voordoet.”