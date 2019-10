Muilezels helpen bij pluimen 85-jarige man WHW

16 oktober 2019

20u56 2 Halle Twee twintigers die hun bankrekening ter beschikking zouden gesteld hebben van een bende oplichters, riskeren gevangenisstraffen van 9 maanden. Het slachtoffer van de oplichting, een 85-jarige man uit Halle, werd 20.000 euro lichter gemaakt.

Op 11 januari 2018 werd de tachtiger opgebeld door een Nederlandstalige man die beweerde voor de bank te werken. In het gesprek dat daarop volgde, liet de beller de bejaarde man een aantal verrichtingen doen met zijn bankkaart, wat ervoor zorgde dat er tweemaal 10.000 euro verdween van de rekening van het slachtoffer. Dat geld kwam terecht op de rekeningen van Ayoub S. en Jeremy V.

V. had die bankrekening geopend op 29 december en sloot ze alweer af op 19 januari, terwijl S. zijn rekening had geopend op 4 januari en ze ook korte tijd na de feiten afsloot. “Het is duidelijk dat beiden opgetreden zijn als zogenaamde ‘money mules’, geldmuilezels, voor een bende oplichters”, aldus het parket, dat tegen beiden 9 maanden cel vorderde.

Beiden hielden er wel een andere versie op na. S. beweerde bij hoog en bij laag dat hij niets met de feiten te maken had en zijn bankkaart net in die periode verloren was. Jeremy V. gaf dan weer toe dat hij was ingegaan op een aanbod dat hij via Instagram had gekregen om snel geld te verdienen. “Mijn cliënt is in contact gekomen met een zekere ‘George, die hem vroeg een rekening te openen”, pleitte V.’s advocaat. “Nadien moest hij zijn bankkaart en code afgeven aan die ‘George’ en zou hij 6.000 euro krijgen. Dat geld heeft hij nooit gekregen en hij heeft ook nooit de bedoeling gehad iemand op te lichten.” Uitspraak op 20 november.