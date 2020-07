Motorbendelid uit Halle veroordeeld tot vijftien voor geweldpleging Stephanie Romans

22 juli 2020

12u56

Bron: Belga 0 Halle Een lid van de Halse motorbende Immortal MC, is tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor een reeks geweldfeiten. De man sloeg een vrouw in elkaar omdat ze niet inging op zijn avances. Eerder verkocht hij de vader van een ander bendelid al klappen.

Twee jaar cel, kreeg G.M. uit Halle in december nog. De man stond toen terecht voor dezelfde feiten als nu, maar kwam niet naar zijn proces. Na de uitspraak, tekende hij verzet aan tegen het vonnis. Daardoor moet het proces overnieuw.

De Hallenaar stond terecht voor verschillende feiten van agressie. Begin juni 2017 sloeg G.M., samen met enkele andere leden van de motorbende, de vader van een bendelid in elkaar. Een paar weken later schopte hij met een groep stennis tijdens een travestie-avond in een ander café. Toen de uitbater hen tot de orde riep, kreeg die man slagen in zijn gezicht. Een maand later viel G.M. dan een meisje lastig op café en toen ze zijn avances afwees, sloeg hij haar in elkaar.

Enkele maanden voordien, in november 2016, had G.M. zich al laten opmerken toen hij in een café in Halle ruw een man opzij duwde die hem zogezegd de weg naar de toiletten versperde. Toen een vriendin van die man hem daarop aansprak, kreeg de vrouw een vuistslag.

G.M. bekent alle feiten behalve de vuistslag op café in 2016. Een getuige van het incident verklaarde ook dat het niet G.M. was maar een ander lid van de motorbende die de slag had uitgedeeld.

De rechtbank sprak G.M. vrij voor dat incident en legde hem voor de andere feiten een gevangenisstraf van 15 maanden op.