Motor van wagen vat vuur: afrit A8 even afgesloten door incident Bart Kerckhoven

13 september 2020

16u53 0

Een autobestuurder beleefde zondagmiddag de schrik van zijn leven toen hij op de A8 in Halle reed. Opeens begon de motor van de wagen te roken en al snel vatte de auto vuur. Het voertuig kwam tot stilstand op de afrit Lembeek. De inzittenden geraakten veilig uit de wagen en de brandweer werd opgetrommeld. Die kon de brand snel blussen maar de wagen is wel rijp voor de schroothoop. Een technisch defect ligt aan de oorzaak. Door het incident was de afrit Lembeek een tijdje afgesloten voor alle verkeer en ook de rijstrook richting Lembeek werd voor het verkeer op de Bergensesteenweg even afgesloten.