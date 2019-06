Monumentale eik in Kasteelpark Lembeek bezwijkt: Stad Halle wil reus tweede leven geven Bart Kerckhoven

05 juni 2019

16u29 0 Halle De monumentale eik in het Kasteelpark in Lembeek is niet meer. De boom was al een hele tijd ziek. Het stadsbestuur wil de eik een tweede leven geven en doet een roep naar leuke ideeën.

De eik maakte deel uit van het vertrouwd zicht in het Kasteelpark en was minstens honderd jaar oud. Vorig jaar ontdekte de stadsdiensten dat de boom ernstig ziek was. “Openbaar Domein ontdekte vorig jaar verschillende schimmelsoorten aan de stamvoet en de kruin van de eik”, aldus de stad Halle. “Onder andere de reuzenzwam veroorzaakte een rottingsproces aan de wortels waardoor het risico vrij groot werd dat de boom bij een hevige windstoot omver zou waaien.” Tegen die reuzenzwam kon niets begonnen worden en eens aangetast zijn zo’n bomen ten dode opgeschreven. De stabiliteit van de boom werd wel nog onderzocht en omdat die niet meteen dreigde om te vallen bleef de eik nog even staan. Maar ook de wortels waren al aangetast tot 30 centimeter diep en daar tegen bleek zelfs een oude eik als dit exemplaar niet meer bestand.

Het Halse stadsbestuur wil de eik nu een tweede leven geven omdat het een uniek exemplaar was. “Maken we er een zitbank van? Of laten we een kunstenaar de boom verwerken in een artistieke creatie? We zijn alvast benieuwd naar de ideeën”, klinkt het bij de stad Halle. Wie een suggestie heeft kan die doorsturen naar milieu@halle.be. Wat er mogelijk zal zijn hangt af van de toestand van het hout en de kwaliteit ervan.