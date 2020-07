Mondmaskerplicht voor marktbezoekers in Halle wordt meteen goed nageleefd Bart Kerckhoven

18 juli 2020

11u18 4

Op een enkeling na hield iedereen zich zaterdagochtend aan de coronaregels op de zaterdagmarkt in Halle. Vrijdagavond na 21 uur verspreidde de stad Halle het bericht dat mondmaskers ook voor bezoekers van de markten verplicht waren. De voorbije weken droegen de klanten er amper mondmaskers maar het nieuws van de verplichting verspreidde zich onder andere via sociale media erg snel zodat praktisch iedereen meteen op de hoogte was. Politiecontrole waren er niet maar enkele medewerkers van de stad wezen wie geen mondmasker droeg wel op de verplichting. Ook morgen 19 juli zijn de mondmaskers verplicht voor bezoekers en standhouders op de rommelmarkt die voor het eerst sinds de coronacrisis nog eens plaats vindt. Die vindt plaats op het Possozplein en zal ook onder strikte coronaregels georganiseerd worden.

Lees ook: Halle verplicht bezoekers van markten om mondmaskers te dragen