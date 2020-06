Mobiele dijken tegen wateroverlast in winkelstraten kunnen eindelijk besteld worden Bart Kerckhoven

12 juni 2020

15u06 4 Halle Een jaar na de laatste overstroming in de Basiliekstraat kunnen de mobiele waterschotten besteld worden die voorkomen dat het water bij hevige regenbuien winkels blank zet. Het schepencollege heeft de aankoop nu goedgekeurd na een lang marktonderzoek.

De voorbije jaren werden al nieuwe en grotere rioleringen geplaatst in het centrum van de stad maar ook die konden niet voorkomen dat enkele handelaars op 5 juni vorig jaar water te slikken kregen in hun winkels na een hevige regenbui. “Op termijn zal er werk worden gemaakt van een bijkomende buffercapaciteit hogerop, zodat er minder water van de hoger gelegen wijken naar het centrum stroomt”, klinkt het in een persbericht van de stad. “Maar dit vraagt studiewerk en ook aardig wat infrastructuurwerken. In afwachting daarvan koopt de stad nu mobiele dijken aan die de handelaars op kritieke locaties zullen beschermen tegen wateroverlast.”

Snelle opbouw

De aankoop van die waterschotten was al maanden geleden aangekondigd. “De marktverkenning heeft de nodige tijd gevraagd”, klinkt het. “Maar we wilden er zeker van zijn dat de waterschotten waarin we investeren ook een optimale bescherming garanderen voor onze handelaars. De waterschotten die we aankopen zijn bovendien in dertig seconden gemonteerd. Een snelle opbouw is uiterst belangrijk als het water zich een weg zoekt. De waterschotten zijn ook aangepast aan de structuur van de deuringangen of kritieke punten waarlangs het water binnenstroomt bij overlast. Ze worden als het ware op maat gemaakt en zijn daardoor ook een pak efficiënter.” De voorbereidende werken zullen tien weken in beslag nemen. De aankoop zal de stad 18.875 euro kosten.