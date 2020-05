Mister Gay Belgium-kandidaat Jarno hijst regenboogvlag aan Hals stadhuis Bart Kerckhoven

12 mei 2020

10u57 18 Halle Jarno Biesemans uit Sint-Pieters-Leeuw hees samen met burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en schepen Christophe Merckx (CD&V) de regenboogvlag aan het stadhuis in Halle. Jarno is kandidaat in de Mister Gay Belgium 2020-verkiezing.



Zondag 17 mei is het Internationale Dag tegen homofobie en transfobie. De stad laat al enkele jaren de regenboogvlag wapperen aan het stadhuis op het Oudstrijdersplein als steun voor de holebi- en transgendergemeenschap. Halle profileert zich al langer als een open en tolerante stad die elke vorm van discriminatie of geweld veroordeelt. Zo werd al een regenboogzebrapad aangelegd en werd eerder nog een brief gestuurd naar de Poolse ambassadeur om te protesteren tegen de holebi- en transgendervrije zones die in Polen op verschillende plaatsen zijn ingevoerd.

Dit jaar kwam Jarno Biesemans mee de regenboogvlag hijsen in Halle. Hij is één van finalisten van de Mister Gay Belgium 2020-verkiezing en vraagt tijdens zijn campagne vooral aandacht voor de genderidentiteit in asielcentra.