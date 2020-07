Minderjarige inbrekers blijken na botscan toch meerderjarig, vierde verdachte nog spoorloos Tom Vierendeels

16 juli 2020

14u56 0 Halle De die inbrekers die woensdagavond opgepakt werden in Halle verschenen voor de onderzoeksrechter. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Intussen blijken de twee minderjarigen toch meerderjarigen te zijn. Naar de vierde dader is voorlopig geen spoor.

“Het gaat om vier jongemannen die illegaal in het land waren”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De identiteiten en leeftijden van de verdachten zijn niet met zekerheid gekend. De drie opgepakte verdachten beweerden minderjarig te zijn, maar na het uitvoeren van een botscan werden ze als meerderjarigen beschouwd. De nationaliteit is evenmin met zekerheid geweten. Mogelijk gaat het om Algerijnen of Marokkanen, maar dat is dus niet duidelijk.” Het trio werd door het parket Halle-Vilvoorde voor de onderzoeksrechter geleid wegens poging diefstal met braak, inklimming of valse sleutels. Het is voorlopig nog niet geweten welke beslissing de onderzoeksrechter nam. De vierde verdachten is voorlopig nog spoorloos.

Het viertal sloeg woensdagavond toe bij een woning langs de Gaasbeeksesteenweg maar werd betrapt door buurtbewoners. De politie werd rond 18.15 uur gealarmeerd waarop verschillende ploegen ter plaatse gingen en ook de helikopter van de federale politie werd in bijstand gevraagd. Drie personen konden in de omgeving worden aangetroffen. De vierde kon dus niet meer worden aangetroffen.