Minderjarige die betrokken was bij dood Priscilla (14) riskeert 18 maanden cel voor nieuwe feiten Wouter Hertogs

07 oktober 2019

13u45

Bron: WHW 11 Halle Eén van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, riskeert nu een celstraf van 18 maanden voor winkeldiefstallen en slagen en verwondingen. De intussen 23-jarige jongeman, rijgt sinds hij meerderjarig is de veroordelingen aan elkaar.

“Het houdt maar niet op bij beklaagde”, vatte de procureur de criminele carrière van A.B. (23) samen. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor twee winkeldiefstallen en twee geweldsdelicten. In december 2017 zou hij zich tweemaal schuldig gemaakt hebben aan winkeldiefstal in het Colruyt-warenhuis van Beersel. Bewakingscamera's registreerden op 12 december hoe hij een dvd-speler uit de rekken haalde, die onder zijn trui verborg en vervolgens de winkel verliet. “Dat ging vlotjes”, moet de twintiger gedacht hebben want een dag later herhaalde dat scenario zich. Een tweetal weken later werd A. door de winkeldetective tegengehouden toen hij het warenhuis wilde verlaten met een pak pampers. Die pampers betaalde hij uiteindelijk, maar voor de twee dvd-spelers werd hij wel vervolgd en eist het parket 5 maanden cel. Zelf ontkende hij iets met de diefstallen te maken te hebben gehad. “Hij staat op bewakingsbeelden, waarop agenten hem formeel konden herkennen mede dankzij zijn opvallende tattoo in de halsstreek”, aldus het parket.

Vechtersbaas

Naast winkeldiefstallen moest hij het ook komen uitleggen in twee dossiers van gratuit geweld. Op 25 juli 2018 sloeg hij in Halle een motorrijder in elkaar met wie hij het aan de stok had gekregen. En op 16 oktober 2018 had hij bij een ruzie in het centrum van Halle ook slagen uitgedeeld. Voor deze feiten vroeg het parket celstraffen van 8 en 5 maanden. “Dom van mij. Ik had me daarmee niet mogen bemoeien”, gaf hij zelf voor de rechtbank toe. “Mijn cliënt moet leren om zich te beheersen. Het is een vechtersbaas met veel agressie in zich. Hij reageert altijd op provocaties en moet hier dringend aan werken”, aldus zijn advocate Cecile Kenis., die om een straf met uitstel verzocht waarbij hij een cursus agressiebeheersing zou volgen. Dergelijke cursus had hij eerder al eens gevolgd maar na een nieuwe clash met de politie belandde hij in de cel. Dit onderzoek naar gewapende weerspannigheid loopt nog. De kans is groot dat hij zich hiervoor zal moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Op 2 december wordt hij in nog een ander dossier in het Brusselse justitiepaleis verwacht. Begin december moet hij zich opnieuw verantwoorden voor verkeersagressie, die in september 2017 plaatsvond in Halle. Samen met drie kompanen zou hij toen een 64-jarige man in elkaar hebben geslagen.

Betrokken bij dood Priscilla

Zo blijft het strafregister van B. verder aangevuld worden met kleinere en grotere veroordelingen. Het bekendste dossier waarin de man een grote rol speelde was dat van de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen. Deze zomer werd hij schuldig bevonden aan het onmenselijk behandelen met de dood tot gevolg van het 14-jarige meisje in de zomer van 2012. Hij goot ketchup over haar benen, smeerde haar in met hondenuitwerpselen, bespuwde haar en verplichtte haar zijn urine te drinken. Alsof dat nog niet genoeg was, sloeg hij haar meermaals met de vuist in het gezicht. Ook verplichtte hij haar verschillende medicijnen, waaronder slaappillen, in te nemen. De ochtend nadien vond hij het levenloze lichaam van het 14-jarige meisje terug in de zetel waar ze in slaap was gevallen. Samen met Johan De Valck, de man bij wie thuis de feiten gebeurden, en de toen 12-jarige J. sleepten ze het lijk de trap af, legden het in de wagen en dumpten het in een veld in Dworp. Pas in juli van dit jaar legde de jeugdkamer van het hof van beroep A. een berisping op voor die feiten. Sinds hij meerderjarig is, werd A. ook al twee keer veroordeeld: eenmaal tot een werkstraf van 70 uur voor slagen en verwondingen aan een agent en eenmaal in december 2018 tot 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie.