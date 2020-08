Met loeiende sirenes en watergordijn: zo nemen brandweercollega’s afscheid van Rudy Borremans Bart Kerckhoven

14 augustus 2020

Halle In de brandweerpost Halle van de zone Vlaams-Brabant West werd adjudant Rudy Borremans vrijdagochtend uitgezwaaid. Hij is één van de oudgedienden bij de Halse brandweer en begon zijn carrière in 1980.

In 1991 promoveerde Borremans tot korporaal, in 2003 tot sergeant en sinds 2010 is hij adjudant. Rudy was aan de slag als ploegoverste, maakte deel uit van het duikersteam en het gaspakkenteam. De voorbije jaren stapte hij heel wat bedrijven en handelszaken binnen om te controleren of alles er brandveilig was. Ook heel organisatoren van evenementen moesten met Rudy een rondgang maken op hun sites. De adjudant kan na veertig jaar op welverdiend pensioen maar zo een lange carrière verdient natuurlijk een passend afscheid. Rudy arriveerde vrijdagochtend op de kazerne, waar hij werd opgewacht door zijn collega’s die hem met een erehaag, loeiende sirenes en een watergordijn uitzwaaiden. Hij kreeg onder andere ook een boek met mooie herinneringen van zijn mannen mee. Een laatste werkdag om nooit te vergeten dus.