Meisje hoort inbrekers in huis, springt door raam en breekt verschillende ruggenwervels: daders riskeren tot 30 maanden cel Wouter Hertogs

22 juni 2020

14u07 0 Halle Twee personen die betrokken waren bij een inbraak waarbij een kind gewond raakte, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 en 30 maanden. Het meisje was uit schrik voor de inbrekers uit het raam gesprongen en raakte daarbij zwaargewond. Een man die ook verdacht werd van betrokkenheid bij de inbraak werd vrijgesproken.

Op 11 augustus ging plots de deurbel in een woning in Halle. Enkel de dochter van het gezin was thuis. Aangezien ze niemand verwachtte, deed ze de deur niet open. Toen ze enkele ogenblikken later twee mannenstemmen in huis hoorde, sloeg ze in paniek. Ze sprong door het raam en vluchtte naar haar buren, maar raakte daarbij zwaargewond. Ze brak onder meer verschillende wervels in haar rug.

Toen de politie vlak na de inbraak ter plaatse kwam, werd de patrouille aangesproken door een man en een vrouw die beweerden de daders te hebben gezien. Al snel bleek echter - mede uit de beschrijving die het meisje gaf - dat de getuigen eigenlijk twee van de drie daders waren. Op basis van de telefonie-onderzoek en de analyse van ANPR-camera’s in de omgeving konden uiteindelijk drie verdachten geïdentificeerd worden.

Eén van die drie werd vrijgesproken. De man had zelf verklaard dat hij niets met de feiten te maken had en de rechtbank vond ook geen bewijzen van zijn betrokkenheid. Een tweede man, die ook nog terechtstond voor een tweede inbraak, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, terwijl de derde verdachte, een vrouw, een celstraf van 20 maanden kreeg. Zij was niet komen opdagen voor het proces en werd dan ook bij verstek veroordeeld.