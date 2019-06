Meevaller van 1,5 miljoen euro voor stadsbestuur na gewonnen juridische strijd over brandweerkosten Bart Kerckhoven

27 juni 2019

16u07 0 Halle Het stadsbestuur mag 1,5 miljoen euro extra inschrijven in de budgetten nadat de Raad van State zich uitsprak over de verdeling van de brandweerkosten over alle gemeenten.

In 2015 werden alle brandweerkorpsen samengevoegd in verschillende zones en ontstond in onze regio de zone Vlaams-Brabant West. Voordien droegen gemeenten zonder brandweerkorps een deel van de kosten bij aan gemeenten waar wel een brandweerkazerne was. Maar het jaar voor de samenvoeging ontstonden discussies over die bijdragen en werd er zelfs een procedure bij de Raad van State opgestart. Na een uitspraak van het gerechtshof ging provinciegouverneur Lodewijk De Witte opnieuw aan het rekenen om een verdeelsleutel voor de kosten op te stellen. Op basis daarvan Op basis daarvan heeft de stad nog recht op 1.531.850,25 euro.