Meer winkelplezier in Halle: Leen Bakker en Hubo openen de deuren langs Bergensesteenweg Bart Kerckhoven

21 augustus 2019

11u34 4

Twee grote ketens openen nu deze week hun eerste vestiging in Halle. Op de site waar enkele weken geleden al de nieuwe supermarkt van Aldi openging worden winkels van Leen Bakker en Hubo ingericht. Leen Bakker is een meubel- en interieurwinkel die al meer dan 170 vestigingen telt in Nederland, België en zelfs de Nederlandse Antillen. De medewerkers van Leen Bakker ontvangen donderdag 22 augustus al de eerste klanten. Hubo is dan weer een doe-het-zelfzaak waarvan er ook alweer 141 winkels bestaan in België. Die keten plant dit weekend een groot openingsweekend.