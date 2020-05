Meer ruimte voor fietsers én voetgangers in coronatijden: “Maak van Halse binnenstad woonerf en breidt autovrije zone uit” Bart Kerckhoven

06 mei 2020

09u20 2 Halle “Maak van de binnenstad één groot woonerf en breidt het autovrij gedeelte tijdelijk uit.” Het zijn twee van de maatregelen die de Fietsersbond in Halle voorstelt om voetgangers en fietsers in coronatijden meer ruimte te geven.

Dinsdagavond nog stelde schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) op een gemeenteraadscommissie de maatregelen voor om het winkelen in Halle veilig te maken. De Fietsersbond ziet een groter plaatje en hoopt dat de stad extra maatregelen treft om zowel voetgangers als fietsers extra ruimte te geven.“In een compact centrum als dat van Halle moet je de ruimte optimaal benutten”, zegt voorzitster Lesley De Cruz van de Halse Fietsersbond. “Zelfs wanneer de regels van ‘social distancing’ worden nageleefd neemt een fietser nog steeds minder ruimte in beslag dan een personenwagen. Voetgangers nemen zelfs nog minder ruimte in. Wie rekent, zet dus in op voetgangers en fietsers. Zij winkelen trouwens vaker lokaal.”

De Halse Fietsersbond stelt voor om van de binnenstad een woonerf te maken. “Dit is een zone waarbinnen voetgangers voorrang hebben, en de volledige breedte van de openbare weg kunnen gebruiken”, legt De Cruz uit. “Fietsers en wagens mogen er maximaal 20 kilometer per uur rijden. In vele straten met smalle voetpaden is dat een noodzakelijke maatregel om de social distancing te kunnen respecteren. Ook voor residentiële wijken in Lembeek en Buizingen is dit een goede oplossing.”

De fietsersorganisatie vraagt ook om een groter gedeelte van het centrum verkeersvrij te maken. “Straten met veel winkels, zoals de Volpestraat en de Ninoofsesteenweg, kunnen tijdelijk autovrij gemaakt worden zodat klanten een veilige afstand kunnen houden. De infrastructuur met verzinkbare paaltjes op de Ninoofsesteenweg is hiervoor al aanwezig.”

Ten slotte roept de Fietsersbond de stad op om het fietsen nog aantrekkelijker te maken. “Door de coronamaatregelen hebben veel Hallenaren de weg gevonden naar de fiets. Dit biedt onze stad een unieke kans om dit gezonde en goedkope vervoermiddel nog aantrekkelijker te maken met enkele kleine ingrepen. Zo kan een veilige fietsroute door Halle eenvoudig vervolledigd worden door zo snel mogelijk een fietsstraat te maken van de Leide”, besluit De Cruz.