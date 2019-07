Meer dan zevenduizend inwoners kunnen geen geld meer afhalen in eigen dorp: KBC sluit laatste automatenkantoor in Lembeek Bart Kerckhoven

16 juli 2019

14u29 8 Halle KBC heeft het laatste bankautomaat van de Halse deelgemeente Lembeek gesloten. Dat betekent dat meer dan zevenduizend Lembekenaren voortaan naar Halle of Tubeke moeten uitwijken om geld uit de muur te halen. De reden? De klanten van KBC Groep regelen hun zaken steeds vaker online.

Jaren geleden waren er minstens vier banken in Lembeek gevestigd. Maar vandaag schiet er van die luxe voor de Lembekenaren niets meer over. In het centrum was er al langer geen geldautomaat meer te vinden en nu beslist KBC Groep om ook de stekker uit het automatenkantoor op de hoek van de Bergensesteenweg en het Prinsenbos te trekken.

“Het KBC-automatenkantoor in Lembeek sluit inderdaad vanaf vandaag, dinsdag, de deuren”, zegt woordvoerster Viviane Huybrecht van KBC Groep. “De klanten en ook niet-klanten die gebruik maken van het automatenkantoor werden hiervan de voorbije weken via een pancarte op de deur op de hoogte gebracht. In de naburige bemande kantoren werden de klanten ook mondeling geïnformeerd door onze medewerkers. Wie tot nu toe gebruik maakte van het automatenkantoor in Lembeek, kan voortaan terecht in elke geldautomaat van KBC of van een andere bank. Het dichtstbijzijnde bemande KBC-kantoor bevindt zich in de Volpestraat in het Halse centrum.”

Veel consumenten kiezen steeds vaker voor de digitale betaalmogelijkheden en -alternatieven die vandaag beschikbaar zijn. Daardoor daalt de behoefte aan cash en dus ook het gebruik van geldautomaten Viviane Huybrecht, woordvoersters KBC Groep

Digitaal

Op sociale media klinkt gemor over de beslissing van de bank en verzekeraar, maar volgens Huybrecht is er een logische verklaring voor de sluiting van het automatenkantoor. “Veel consumenten kiezen steeds vaker voor de digitale betaalmogelijkheden en -alternatieven die vandaag beschikbaar zijn. Daardoor daalt de behoefte aan cash en dus ook het gebruik van geldautomaten”, aldus Huybrecht. “Steeds meer KBC-klanten kiezen vaker en soms zelfs uitsluitend, voor digitale kanalen. In het eerste kwartaal van 2019 bankierde 57 procent van onze klantgen enkel nog via een digitaal kanaal.”

Het aantal klanten dat contact neemt met KBC via KBC Live (het kantoor-op-afstand via telefoon, live en webchat, nvdr.) neemt toe en ook het gebruik van KBC Touch via pc en tablet en KBC Mobile op de smartphone blijft stijgen, terwijl het aantal spontane kantoorbezoeken verder daalt.” Bij KBC merkten ze dat zo vorig jaar alleen al 130.000 bijkomende klanten de weg naar één van de digitale kanalen van KBC vond. Meer dan 1.100.000 KBC-klanten bankieren intussen op smartphone of tablet, meer dan 1.250.000 klanten gebruiken KBC Touch op hun pc of laptop.

Minder geldafhalingen

En ook in Lembeek werd er zo dus steeds minder gebruik gemaakt van de automaat. “De voornaamste reden waarom een automatenkantoor gesloten wordt is omdat het aantal cash geldafhalingen er enorm daalde en er voldoende KBC-alternatieven zijn in de nabijheid”, legt Huybrecht uit. “Het aantal transacties aan onze automaten zonder cash waar rekeninginfo en overschrijvingen worden opgevraagd is sinds 2014 met 40 procent afgenomen terwijl het aantal beschikbare toestellen stabiel bleef. Het aantal opnames van cash daalde in dezelfde periode met 16 procent terwijl het aantal cashautomaten stabiel bleef.”

Vorig jaar sloot ook al in de Sint-Rochuswijk, een wijk net buiten het centrum van Halle die meer dan tienduizend inwoners telt, de laatste bankautomaat. Daar deed toen BNP Paribas Fortis als laatste het licht uit. Enkel in Halle en deelgemeente Buizingen staan er nu nog bankautomaten.