Meer dan vijftigduizend zwemmers zochten deze zomer verkoeling in Sportoase Hallebad Bart Kerckhoven

04 september 2019

14u10 0

Sportoase Hallebad zette een nieuwe zomerrecord neer qua bezoekersaantal. De drie hittegolven zaten er ongetwijfeld voor iets tussen en het zwembad klokte af op 50.994 zwemmers. Tijdens één van de hittegolven werd afgeklokt op een dagrecord. Dat gebeurde op25 juli toen liefst 1.823 zwemmers op zoek gingen naar een iets koelere omgeving. Ook in de andere vestigingen van Sportoase in België ging het aantal bezoekers vooruit. Uiteindelijk vonden 453.189 zwemmers de weg naar de verschillende zwembaden van Sportoase. Met dit resultaat doet Sportoase het 14procent beter dan vorig jaar in dezelfde periode.