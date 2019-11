Meer dan vijfhonderd mensen stappen mee in Warmste Fakkeltocht Bart Kerckhoven

17 november 2019

De leerlingen en leerkrachten van het Heilig Hart&College in Halle zetten zich elk jaar in voor een goed doel in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel en dat is ook dit keer weer het geval. Meer dan vijfhonderd mensen namen vrijdagavond deel aan de Warmste Fakkeltocht die vertrok op de speelplaats van de school voor een tocht door de stad. Een dweilorkestje zorgde voor de muzikale begeleiding. Het inschrijvingsgeld ging integraal naar de drie goede doelen die de school dit jaar steunt: Rozerood, Buurthuis Ommekaar en Kikov.