Meer dan veertig lopers halen eerste mijlpaal tijdens Start to Run-programma van Olympic Essenbeek Halle

27 december 2019

Meer dan veertig mensen starten het nieuwe jaar met een goede conditie dankzij de mensen van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle. Op 18 september begonnen ze met begeleiding van trainers van de club aan hun Start to Run-avontuur. Op 22 december moesten ze zich bewijzen tijdens een test in het Hallerbos waar ze samen met de recreanten van de club 5 kilometer liepen. Voor de meesten is het nog niet het einde van het avontuur want na een maandje stabiliseren bouwen ze bij OEH verder op en kunnen ze op het einde zelfs een uur lang lopen en zo definitief aansluiten bij de recreanten. Wie wil kan nog aansluiten en stuurt best een mailtje naar starttorun@oeh.be. Wie nu meedoet beschikt best wel al over een basisconditie en moet al 5 kilometer kunnen joggen.