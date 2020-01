Meer dan duizend Hallenaren met beperkt inkomen krijgen korting dankzij Kom!pas Bart Kerckhoven

07 januari 2020

11u43 0 Halle Al meer dan duizend Hallenaren met een beperkt inkomen hebben een Kom!pas waarmee ze korting krijgen op allerlei activiteiten die in de stad georganiseerd worden. Maar toch zijn er nog uitdagingen volgens de werkgroep die het project opvolgt.

De Kom!pas bestaat sinds 2011. Met dat pasje betalen mensen die het financieel niet breed hebben maar een vierde van de standaardprijs bij verenigingen die zich engageren. De pas zelf wordt toegekend aan Hallenaren die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of die budgetbegeleiding krijgen.

Eind vorig jaar werd de duizendste pas afgeleverd maar de werkgroep die bestaat uit mensen van de stad en sociale partners ziet wel nog uitdagingen. “Slechts 20 procent van de doelgroep heeft een Kom!pas”, klinkt het. En hoewel het aantal mensen met een Kom!pas bijna verdubbeld is sinds 2017 zien we niet zo’n grote toename bij de terugbetalingen. Omwille van de privacy kan de stad dit niet onderzoeken en de Kom!pas opsturen naar iedereen die er recht op heeft. Naast het financiële aspect, spelen er nog andere redenen waarom de stap naar het aanbod van een sportclub of vereniging niet zo gemakkelijk gezet wordt.

De werkgroep wil de komende jaren de drempels nog verder weg werken. Vandaag zijn er al 54 verenigingen die meewerken om de Kom!pas-houders goedkoper vrije tijdsactiviteiten aan te bieden.