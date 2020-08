Mathias steekt carnavalisten in Halle hart onder de riem: “We vliege der wei in me gooie mood” Bart Kerckhoven

10 augustus 2020

14u08 20

Carnavalist Mathias Van Lysebeth raakt een gevoelige snaar in het Halse carnavalswereldje. Hij blikte met de hulp van Koen Dedoncker een videoclip om het akoestische ‘Dein komt alles goo’ los te laten op de wereld. Mathias verwoordt zo het gevoel van heel wat carnavalisten in Halle die in maart door het coronavirus hun feest in het water zagen vallen. Of en hoe er volgend jaar carnaval gevierd kan worden weten we nog niet maar Mathias is er zeker van: “Et komt wel goo. We vliege der wei in me gooie mood.” Via de Facebooksite van Gruutemet.be werd de clip, met beelden van Yves Debast en Bertrand Demiddeleer op een paar dagen tijd al meer dan 16.000 keer bekeken.