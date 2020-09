Mathias Pierquin organiseert online infoavonden voor de Hallenaren: “Kloof tussen politici en inwoners is te groot geworden” Bart Kerckhoven

29 september 2020

11u24 0 Halle Mathias Pierquin wil de kloof tussen Hallenaren en hun politici kleiner maken en organiseert daarom vanavond voor het eerst ‘ZOOM in politiek’ (ZIP). Tijdens die eerste digitale gespreksavond wordt het nieuwe parkeerbeleid van de stad besproken. Maar ook controversiële onderwerpen als ‘Black Lives Matter’ en ‘Leopold II’ komen nog aan bod. “Ik hoop dat de interesse voor politiek zo opnieuw kan aangewakkerd worden”, vertelt hij. “En het moet zeker geen goednieuwsshow worden.”

“Sinds geruime tijd vraag ik me af hoe we politiek dichter bij de Hallenaren kunnen brengen”, aldus Pierquin. “In 2018 maakte ik er zelf een verkiezingsthema van om de gemeenteraad live te streamen, wat ook uiteindelijk gerealiseerd werd. Maar ik merk dat het niet genoeg is. Ik lees en hoor dat steeds meer mensen zich niet interesseren in politiek. Een reden daarvoor is volgens mij dat politiek te weinig het initiatief neemt om met de burgers zelf in contact te komen. Er mag wat meer engagement zijn om de zaken uit te leggen.”

Zowel meerderheid als oppositie zal aan het woord komen tijdens een ZIP. Het is de bedoeling om de burger nog meer en beter te betrekken tot politiek. Ik hoop hiermee dat de interesse in politiek opnieuw kan stijgen.” Mathias Pierquin

Mathias nodigde voor de eerste online infoavond die vanavond start om 20 uur burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) uit. Zij gaan het dus hebben over het nieuwe parkeerbeleid en iedereen mag vragen afvuren. “De komende maanden zullen er nog ZIP’s georganiseerd worden over andere politiek-maatschappelijke thema’s zoals een duurzame stad Halle en ‘BLM’ en ‘Leopold II’”, legt Mathias uit. “Op het einde van het jaar maken we dan een politieke balans op van het stadsbestuur en de coalitie CD&V-sp.a-Groen die dan twee jaar Halle zal besturen.”

Geen goednieuwsshow

Mathias Pierquin is zelf socialist maar benadrukt dat ook andere politieke partijen gehoord zullen worden. “Het is niet de bedoeling dat de ZIP een politieke goednieuwsshow wordt”, zegt Pierquin. “Integendeel. Er wordt gepraat over een bepaalde politieke thema en de bedoeling is om met elkaar in dialoog te treden. Zowel meerderheid als oppositie zal eens aan het woord komen tijdens een ZIP. Het is net de bedoeling om de burger nog meer en beter te betrekken tot politiek. Ik hoop hiermee dat de interesse in politiek opnieuw kan stijgen.”

Wie geïnteresseerd is kan vandaag nog een mailtje sturen naar mathiaspierquin@gmail.com. Deelnemers krijgen dan een deelnamelink voor ZOOM zodat ze zich net voor de ZIP kunnen aanmelden. “. Tijdens de ZIP kan iedereen vragen stellen of bedenkingen doorgeven waarop de gastsprekers antwoorden. Ik probeer als moderator alles in goede banen te leiden”, aldus Pierquin.