Markt in coronatijden: kramen worden gespreid over Possozplein en parking De Leide Bart Kerckhoven

15 mei 2020

14u09 2

Het is nu zeker: op donderdag 21 mei vindt er opnieuw een markt plaats in Halle. Zowel op donderdag als zaterdag kan de markt plaatsvinden. De markt zal wel maximaal gespreid opgesteld worden. De laatste veiligheidsplannen worden afgewerkt en er zullen heel wat voorzorgsmaatregelen getroffen worden, maar de stad maakt zich sterk dat er voldoende ruimte is om alles te organiseren. Ook het maximum aantal kramen zal niet overschreden worden. Om alles volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad te kunnen organiseren, zal naast het Possozplein ook de parking aan De Leide ingenomen worden. Op donderdag worden er 35 kramen verwacht en op zaterdag zouden dat er 29 moeten zijn.