Mark Demesmaeker (N-VA) uit Halle verdwijnt uit het Europees Parlement Bart Kerckhoven

27 mei 2019

06u43 3

Mark Demesmaeker (N-VA) verdwijnt uit het Europees Parlement. Demesmaeker behaalde 84.009 voorkeurstemmen van op de vierde plaats op de lijst van N-VA voor Europa maar is niet verkozen geraakt. Demesmaeker zetelde sinds januari 2013 in het Europees Parlement en werkte zich de voorbije jaren in heel wat dossiers in. Zo spitste hij zich toe op mensenrechten maar ook milieu. Vandaag zetelt hij nog als lid van de N-VA-fractie in de Halse gemeenteraad.