Mark Demesmaeker (N-VA) reageert na verlies van Europese zetel: “Dit zijn de risico’s van het vak” Bart Kerckhoven

27 mei 2019

14u49 0 Halle Mark Demesmaeker (N-VA) is niet herverkozen in het Europees Parlement en dat vindt hij bijzonder jammer. “Het zijn de risico’s van het vak”, zegt hij gelaten. “Dit moet eerst even bezinken voor ik een beslissing neem over mijn toekomst.” De politicus uit Halle neemt na zes jaar afscheid van het Europees Parlement.

Mark Demesmaeker haalde 84.009 voorkeurstemmen, maar de vierde plaats leverde dus geen verlengd verblijf op in Europa. “Ik vind het spijtig”, zegt Demesmaeker. “Als je in de politiek stapt dan weet je dat zo’n dingen kunnen gebeuren. Op verkiezingsdag leek het eerst nog dat we met N-VA die vierde zetel gingen binnenhalen, maar ook bij de Europese verkiezingen won Vlaams Belang terrein en dat heeft ons natuurlijk stemmen gekost.”

Werkloos

Mark Demesmaeker is door het verlies van die zetel plots werkloos. Politiek gezien houdt hij enkel een mandaat als gemeenteraadslid in Halle over. Maar zelf vindt hij het nog te vroeg om al beslissingen te nemen over zijn toekomst. “Ik laat het liever allemaal wat bezinken”, zegt hij. “Ik heb vooraf geen plan B bedacht. Ik wist wel dat ik moest strijden om herverkozen te worden. Daarom zette ik me tweehonderd procent in tijdens de campagne en heb ik tot op het laatst mijn mandaat met volle inzet uitgevoerd. Op zo’n momenten denk je niet na over wat je gaat doen als het fout loopt. Ik ben nu zestig jaar. Ik hoef nu geen grote beslissing te nemen. Integendeel, na zo’n slopende campagne neem ik beter wat rust om alles op een rijtje te zetten.”

Weinig aandacht

Demesmaeker vindt het jammer dat Europa niet meer aandacht kreeg tijdens de kiescampagne. “Het ging over allerlei thema’s maar Europa kwam niet of nauwelijks ter sprake”, zegt Demesmaeker. “Dan is het als Europees kandidaat natuurlijk heel moeilijk om je te profileren. Ik vind van mezelf dat ik de voorbije jaren hard gewerkt heb. Ik zette me in op verschillende thema’s. Tot twee keer toe ben ik verkozen geweest tot beste parlementslid in de milieucommissie. Dat wil toch iets zeggen. Maar in het stemhokje is er weinig rekening gehouden geweest met waarvoor de kandidaten op de Europese lijsten staan”, aldus Demesmaeker.

“Alle verkiezingen worden op één dag georganiseerd en dan is er gewoon geen ruimte voor een Europees thema. En dat terwijl er zoveel wetgeving besproken en goedgekeurd wordt in het Europees Parlement dat een weerslag heeft op ons leven. De media hebben in België ook nauwelijks interesse voor wat er in het Europees Parlement wordt beslist. Collega’s vinden het vaak opvallend hoe weinig Belgische journalisten in Straatsburg aanwezig zijn. Een reden kan ik er niet voor bedenken, maar het is wel een vaststelling.”