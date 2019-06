Mark Demesmaeker (N-VA) krijgt zitje in Senaat (die zijn partij nog steeds wil afschaffen) Bart Kerckhoven

19 juni 2019

08u21 6 Halle De Halse politicus Mark Demesmaeker (N-VA) wordt gecoöpteerd senator voor zijn partij. “Ik ben de partij zeer dankbaar dat ik mijn politieke werk op nationaal niveau kan verderzetten”, zegt Demesmaeker over zijn overstap naar een instelling die zijn partij wel wil afschaffen.

Zijn partij N-VA blijft voorstander van een afschaffing van de Senaat en dan klinkt het misschien vreemd dat de gecoöpteerde zetel van de partij ingevuld wordt maar Demesmaeker ziet het vooral als een nieuwe uitdaging. “Het is een hele andere omgeving”, zegt het voormalig Europees Parlementslid. “Ik blijf samen met mijn partij ijveren voor de uiteindelijke afschaffing van de Senaat. Maar dat zal me niet weerhouden om ook hier mijn stem te laten gelden voor de zaken die mij nauw aan het hart liggen: een écht Vlaams en een écht groen beleid.”

Demesmaeker stapte in 2004 in de nationale politiek nadat hij als journalist aan de slag was bij onder andere VTM. Hij werd Vlaams volksvertegenwoordiger en in 2006 werd hij schepen in Halle. Sinds 2012 zit zijn partij er wel in de oppositie. Demesmaeker was na de verkiezingen op 26 mei wel tevreden over zijn persoonlijke score op de Europese lijst maar omdat de N-VA een zetel verloor was Demesmaeker zijn zitje in het Europees Parlement dus kwijt.