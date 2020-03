Mantelzorgers trekken aan alarmbel: “Situatie loopt compleet uit de hand, we bezwijken onder hoge druk” Amber Gys

26 maart 2020

07u00 0 Halle De mantelzorgers trekken aan de alarmbel door de vergrote druk door het coronavirus. “Hoe langer deze crisis zal duren, hoe meer mantelzorgers zullen bezwijken onder de druk”, laat een thuisverpleegster uit Halle weten.

Heel wat mantelzorgers zitten tijdens deze coronacrisis hoe langer hoe meer in zak en as. De families kunnen de enorme druk van de zorg niet meer aan. Een thuisverpleegster uit Halle trekt na de zoveelste gebeurtenis aan de alarmbel. “De mantelzorgers krijgen het enorm hard te verduren. Ouderen die af en toe voor de nodige zorg naar een woonzorgcentrum gingen, kunnen dat nu niet meer. Daardoor worden deze mensen opgevangen door hun families, die het vaak ook nog eens druk hebben met hun werk.”

Alle rolluiken nog naar beneden

Ook bij een alleenstaande dertigjarige man valt hierdoor zijn leven volledig stil. Zijn moeder is een licht dementerende vrouw van 60. “Ik kwam zondagmiddag aan bij mijn patiënt en merkte dat alle rolluiken nog naar beneden waren. Na lang aanbellen en kloppen werd opengedaan en zag ik de vrouw liggen, ik maakte me meteen zorgen.” De zoon vertelde aan de thuisverpleegster dat hij ‘s nachts de hele tijd werd gewekt door zijn zorgbehoevende moeder. Voor hem werd de situatie te zwaar om 24/7 voor zijn moeder te zorgen, dus wou hij eens uitslapen. De situatie loopt voor hem volledig uit de hand.

Onleefbare situatie

De man in kwestie heeft smetvrees en durft het huis niet meer te verlaten. Zo is er ook de angst om om hulp te vragen van buitenaf. “Hij is enorm bang om buiten het virus op te lopen en het dan aan zijn moeder te geven. De familie heeft dringend hulp nodig, maar nu de poetsdiensten ook beginnen afhaken is de cirkel helemaal rond.” Ondanks dit alles is hij fier dat hij zijn moeder mag verzorgen aangezien hij al hetzelfde deed bij zijn grootvader.

En de thuisverpleegster maakt zich niet alleen zorgen over de mantelzorgers. “De ouderen in de woonzorgcentra zitten vaak op kamers van vier meter bij vier. Die mensen worden gek dat ze niet naar buiten mogen. Koppels dezer dagen kunnen uit elkaar gaan of scheiden, maar op zo’n leeftijd kan je bijna enkel nog bij elkaar blijven, die oudere generatie zit heel de tijd op elkaars lippen.” In alle woonzorgcentra geldt de regel dat de bewoners niet uit hun kamer mogen. “Dat is helemaal niet oké”, vindt de thuisverpleegster. “Ouderen die sociaal geïsoleerd zijn zullen zich na enige tijd depressief en alleen beginnen voelen. Ik snap die hele situatie wel, maar voor die mensen is dat onleefbaar.”

Koppels dezer dagen kunnen uit elkaar gaan of scheiden, maar op zo’n leeftijd kan je bijna enkel nog bij elkaar blijven, die oudere generatie zit heel de tijd op elkaars lippen Thuisverpleegster uit Halle

Woekerprijzen

Het te kort aan mondmaskers werd de laatste dagen ook meer dan duidelijk. De woekerprijzen op foutieve websites kunnen niet door de beugel, al blijven websites ze wel aanbieden. “Een vriend van mij kwam in contact met iemand die mondmaskers verkocht via een legitieme website. Wanneer hij de prijzen doorkreeg, vielen we achterover. Normaal kopen wij mondmaskers aan 0,28 euro per stuk, terwijl ze op deze website 1,45 euro per stuk exclusief BTW vroegen.”

Via de website moest men dan ook nog voor minimaal 500 stuks aankopen en kon men de maskers pas afhalen vanaf 20 april. “Degoutant en schandalig”, vindt de thuisverpleegster. “Mensen moeten serieus blijven. Velen zitten al in de miserie en dan gaan ze nog eens profiteren van de situatie.”

