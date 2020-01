Mannen van de Met halen Komedie Compagnie naar Halle: Laatste tickets voor ‘’t Schoon Verdiep’ nu te koop Bart Kerckhoven

15 januari 2020

09u09 5

Carnavalgroep De Mannen van de Met halen volgende week donderdag de Komedie Compagnie naar Halle voor de opvoering van ‘’t Schoon Verdiep’ in ‘t Vondel. De laatste tickets zijn nu te koop. De dolle deurenkomedie begint met de vondst van een lijk in een chique hotelsuite. De assistent van de burgemeester krijgt de opdracht om de reputatie van zijn baas hoog te houden en de puinhoop op te ruimen. De Komedie Compagnie heeft een rits bekende namen opgetrommeld om het stuk te spelen. Zo kan je Karel Deruwe, Ivo Pauwels, Ludo Hellinx, Dirk Van Vooren, Patrick Onzia en andere televisiegezichten aan het werk zien op donderdag 23 januari om 20.15 uur in ’t Vondel. De opbrengst van de organisatie gaat naar het budget waarmee de carnavalsgroep de deelname aan Carnaval Halle 2020 bekostigd. Kaarten kosten 25 euro en kunnen besteld worden via 0474/127.357 of via ticketsmvdm@gmail.com.

