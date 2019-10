Man vlucht naar huis na aanrijden van werfsignalisatie bij inhalen Tom Vierendeels

16 oktober 2019

14u12 0 Halle Een man die op 30 juni vorig jaar de signalisatie aan een werf aanreed en vervolgens vluchtte heeft een stevige straf voor de Halse politierechter gekregen. Het was de vierde keer dat hij voor de rechter verscheen.

Het ongeval zelf gebeurde op een zaterdagnacht in Halle. De man kwam uit de richting van het stadscentrum en kwam bij een inhaalmanoeuvre op het fietspad terecht en vernielde daar de werfsignalisatie. “Hij is inderdaad naar huis gegaan na het ongeval, maar toen begon hij na te denken”, pleitte de advocaat van de man. “Maandag trok hij naar de werf en gaf aan de schade te willen vergoeden, maar ter plaatse werd gezegd dat de verzekering het wel ging regelen.” De man werd eerder al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol en rijden met en ingetrokken rijbewijs. “Voor hetzelfde geld raakte u een fietser op het fietspad in plaats van de signalisatie”, sprak de rechter. “We weten in dit geval ook niet of u al dan niet gedronken had.” De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van drie maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil moet hij slagen voor de vier examens.