Man uit Halle aangehouden voor opzettelijke doodslag van Anne (58) in Spanje

18 november 2019

12u45

Bron: Belga Halle De verdachte die donderdag in Tubeke werd opgepakt in het onderzoek naar een zaak van doodslag vorige week in Zuid-Spanje, is zaterdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat meldt het parket van Waals-Brabant vandaag.

De man, geboren in 1970 en woonachtig in Halle, wordt verdacht van doodslag op een Belgische vrouw in het Zuid-Spaanse Tolox, in de provincie Malaga. Anne Hugot (58) was in 2017 naar Spanje verhuisd, om er te genieten van haar pensioen en van het leven. Vorige week werd ze in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gebracht.

Het parket heeft een Europees aanhoudingsmandaat van de Spaanse gerechtelijke autoriteiten ontvangen. De veertiger werd na zijn arrestatie in Tubeke van zijn vrijheid beroofd en is zaterdag door een onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke doodslag en diefstal met geweld, in overeenstemming met het Europese bevelschrift van de Spaanse justitie. De verdachte zal eerstdaags voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen over zijn al dan niet overlevering, aldus de woordvoerder van het parket Waals-Brabant.