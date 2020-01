Man ‘steelt op bestelling’: 48 maanden cel gevorderd WHW

21 januari 2020

13u42 0 Halle Een man uit Halle riskeert 48 maanden cel voor verschillende diefstallen. De buit werd per toeval teruggevonden bij een huiszoeking in een ander onderzoek. “Het lijkt alsof meneer een kleine onderneming had waarbij hij op bestelling ging stelen”, aldus het parket.

Op 15 januari kon men na analyse van de camerabeelden van de Orchestra achterhalen dat H.K. er enkele waren gestolen had. Uiteindelijk werd hij 4 maanden later per toeval opgepakt. In een onderzoek van het federaal parket - dat geen uitstaans had met het onderzoek naar de winkeldiefstallen - werd een huiszoeking uitgevoerd in een huis op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. In het huis werd een zeer diverse lading goederen aangetroffen. “Speelgoed, werkmateriaal, alcohol, stofzuigers....Het leek wel de stock van een Aldi- of Makro-filiaal”, verwoordde de procureur het.

K. zelf, die aanwezig was in het pand, bekende meteen. “Ik heb al zoveel gestolen dat ik niet meer weet wat ik waar en wanneer gestolen heb”, klonk het, “ik deed het uit een impuls.” Dat eerste deel van zijn verklaring geloofden de speurders, maar met het tweede deel hadden ze het wat moeilijker. Uit telefonie-onderzoek bleek immers dat hij ‘op bestelling’ goederen stal. “Hij had een soort KMO in gestolen waren”, vatte het parket het samen. Bovendien werd hij in het verleden al meermaals veroordeeld voor diefstallen. Daarom werd een effectieve straf van 48 maanden gevorderd. De verdediging vraagt een werkstraf. Uitspraak op 6 februari.